نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على غرار مباراة الأهلي.. صن داونز يتخذ هذا القرار قبل مواجهة الوداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الوداد البيضاوي المغربي ضيفا على نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مباراة الإياب من الدور النهائي لبطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

صن داونز يفتح المدرجات بالمجان

وأعلن مسؤولو فريق صن داونز الجنوب أفريقي عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن الدخول بالمجان لكل الجماهير التي تنوي حضور المباراة.

وأكدت الصفحة الرسمية على ضرورة الحضور الجماهيري بالقميص الأصفر التابع لفريق ماميلودي صن داونز، وسيتم فتح المدرجات من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب نهائي بطولة الدوري الأفريقي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الثالثة عصر الأحد المقبل.

يذكر أن فريق الوداد البيضاوي المغربي نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

