الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف نادي الاتحاد السكندري تدريباته مساء الأربعاء القادم استعدادًا لمواجهة زد أف سي على ملاعب النادي بسموحة.

رفض الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري خوض معسكر الإسماعيلية في فترة التوقف الدولي الحالية.

الاتحاد السكندري يخوض مباريات ودية في فترة التوقف الدولي الحالية

يخوض نادي الاتحاد السكندري مباريات في فترة التوقف الدولي الحالية استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.