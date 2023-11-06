نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايهاب جلال يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة سلبية من التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام.

وتأتي هذه الراحة لمنع الإجهاد على اللاعبين قبل عودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لعودة الدوري

يستأنف النادي الإسماعيلي تدريباته مساء يوم الخميس القادم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لعودة الدوري.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لخوض مباراة الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.