نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا.. الغلبة لصالح المارد الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النادي الأهلي مواجهة جديدة في منافسات الدوري المحلي، وذلك في أمام سيراميكا كليوبترا الأربعاء المقبل.

وتقام المواجهة ضمن واحدة من مؤجلات الأحمر، التي تعود للجولة الثانية من عمر الدوري المصري

" دوري النيل".

الغلبة لصالح القلعة الحمراء

الفريقين جمعت بينهم 6 مواجهات، منذ صعود سيراميكا كليوبترا، لدوري الأضواء والشهرة، الأهلي تفوق في 4 مواجهات، وحسم التعادل مواجهتين.

أولى المواجهات كانت في موسم 2020-2021، في بطولة الدوري، والذي استطاع فيها الأهلي الانتصار بهدفين نظيفين.

وفي ثان المواجهات في الدور الثاني، ضاعف المارد الأحمر انتصاره برباعية.

امام في موسم 2021-2022، فكان التعادل بهدف لمثله هو الفيصل في المواجهة.

وفي الدور الثاني للموسم ذاته، كرر الأهلي فوزه برباعية نظيفة.

وفي الموسم الماضي، تعادل الأهلي بهدف لمثله، بينما تفوق المارد الاحمر بهدف نظيف.

ويدخل الأهلي مباراته بعد فور ثمين على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، بينما يأتي سيراميكا بفوز مثير أمام بيراميدز بثنائية نظيفة.

