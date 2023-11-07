نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. شوط مليء بالإثارة بين توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين توتنهام وتشيلسي على ملعب الأول، ضمن مباريات الجولة 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص أحداث الشوط الأول بين توتنهام وتشيلسي

وشهد الشوط الأول من ديربي لندن بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج:

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي،كما سيتم بث مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports 1HD