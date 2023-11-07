أول تعليق.. محمد صبحي يكشف حقيقة اشتراكه في موقع للمراهنات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، حقيقة اشتراكه في موقع مراهنات خاص بلعبة كرة القدم.

محمد صبحي يكشف حقيقة اشتراكه في موقع للمراهنات

وقد حضع صبحي للتحقيق صباح اليوم بعد خروجه من معسكر الفريق قبل المباراة الماضية امام فريق زد اف سي بالدوري الممتاز.

وقال صبحي في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم"، "زعلان من هذا الكلام، وعيب يقال هذا الكلام".

وتابع:"لا أتعامل مع مواقع السوشيال ميديا كثيرا، وتركيزي في الملعب فقط".

وواصل:"كيف يقال أنني كنت أترك أهداف تدخل مرمى الزمالك بسبب المراهنات، عيب يقال هذا الكلام".