نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من نجم الزمالك السابق بشأن عرض ثلاثي الفريق للبيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الفترة الحالية تحتاج إلى للم الشمل داخل فريق الزمالك للحفاظ على الاستقرار.

تعليق غريب من نجم الزمالك السابق

وقال يونس في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "يجب أن تحكم اللوائح إدارة الزمالك وليس الجماهير، ويجب ألا يكون أذن مسئولي الزمالك مع الجماهير".

وتابع:"التقطيع في لاعبي الزمالك غير مقبول، لان هذا القوام هو الذي يكمل الموسم لنهايته".

وأكمل:"أرفض فكرة الاندفاع والهجوم الكبير على اللاعبين على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بها شياطين".

وواصل:"صبحي وفتوح كانوا بكيا وقت التجديد للزمالك، وصبحي كان بيبكي وقت الإعارة من الزمالك".

