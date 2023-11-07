نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يضم حاوي جديد من بروسيا العاشر من رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية تعاقده مع "حاوي الشرقية" وليد محمد علي مواليد 2008، لاعب بروسيا العاشر من رمضان، لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يضم وليد محمد علي

جاء ذلك بعدما لفت اللاعب أنظار كلًا من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وبدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي.

وتعاقد الأهلي مع حاوي الشرقية بفرمان من الخطيب، حيث تواصل مع رئيس نادي بروسيا، بعد تألقه خلال الفترة الماضية فيتمتع اللاعب بموهبة كبيرة.

يُذكر أن وليد محمد علي هو الهداف التاريخي لبروسيا برصيد 70 هدف، وفى موسمه الأول حصل على أفضل لاعب في الشرقية والهداف برصيد 17 هدف.

وفى الموسم التالي، حصل على أفضل لاعب فى الشرقية والهداف برصيد 25 هدفا، والعام الثالث فى الدور الأول لعب دوري الشرقية وتوج كأفضل لاعب والهداف برصيد 13هدف.

وتأهل لدوري القطاعات وفيها حصل على أفضل لاعب في القطاعات والهداف برصيد 15 هدف.

