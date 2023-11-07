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أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم الإثنين 6/11/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة توتنهام وتشيلسي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي

سجل ديان كولوسيفسكي هدف أصحاب الأرض الأول في شباك البلوز في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من بابي سار.

وحصل لاعبو تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة تولى كول بالمر من تسجيلها بنجاح ليعادل النتيجة لتشيلسي.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة نجح نيكولاس جاكسون من تسجيل هدف التقدم لصالح تشيلسي عن طريق تمريرة حاسمة من رحيم سترلينج.

وجاء اللاعب نفسه في الدقائق الرابعة والتسعين، والثامنة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف تشيلسي الثالث والرابع في شباك توتنهام لتنتهي بذالك أهداف المباراة.

