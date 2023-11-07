نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة تاريخية.. تشيلسي يكتسح توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

أحداث المباراة



ومع بداية أحداث الشوط الأول، نجح فريق توتنهام هوتسبير، في الضغط والسيطرة على لاعبي فريق تشيلسي من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب كولوسيفسكي في تسجيل الهدف الأول لفريقه توتنهام هوتسبير.

ثم أضاف بالمر نجم فريق تشيلسي الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مرمى توتنهام هوتسبير في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وسجل بعد ذلك، جاكسون الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني.

وأضاف جاكسون الهدف الثالث لفريقه تشيلسي في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 97 جاكسون نجن فريق تشيلسي بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى توتنهام هوتسبير..