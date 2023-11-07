نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد اتهامه بالمراهنة".. صبحي يفجر مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، عن كل الأنباء التي انتشرت مؤخرا، عن اشتراكه في مواقع المراهنات الشهير، في ظل أزمة اللاعب الأخيرة مع إدارة الأبيض وإحالته للتحقيق، وعرضه على البيع في يناير المقبل.

وكان صبحي قد غادر معسكر فريقه، رفقة مصطفى الزناري وفتوح، قبل مواجهة زد بالدوري المصري الممتاز، ةالتي انتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف.



- صبحي يرد على اتهامه بالمراهنة

وصرح محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: "أن كل ما يتردد ضده بشأن مشاركته في تطبيق المراهنات، غير صحيحة على الإطلاق.

وأختتم صبحي خلال تصريحات مع برنامج بلس "90" مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "حسبنا الله ونعم الوكيل في أي شخص يقوم بالتحدث عني بشكل خاطئ دون وجه حق، وأي حد معاه حاجة ضدي يخرجها".

وكانت إدارة القلعة البيضاء، قد قررت توقيع عقوبة على ثلاثي الفريق، محمد صبحي، وأحمد فتوح، ومصطفى الزناري، بعرضهم على البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.