نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف تميمة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تميمة مونديال الأندية 2023، في مدينة جدة السعودية، والذي أطلق عليها اسم " هداف".

وتستخدم التميمة كرمز تعبيري، ووسيلة تواصل مع الجمهور بشأن حدث معين.

تميمة كأس العالم للأندية

واختار الاتحاد السعودي تميمة البطولة على هيئة قط رمتا الصحراء.

ويأتي الإعلان عن التميمة في ظل استعدادات المملكة العربية السعودية، لاستضافة النسخة الحالية من اللقب في مدينة جدة، وبمشاركة نادي الاتحاد.

الأندية المشاركة في البطولة

وتنطلق البطولة بمشاركة 7 أندية من قارات مختلفة، أبرزهم بطل إفريقيا النادي الاهلي، وبطل أوروبا مانشستر سيتي، وحجر فلومينينسي البرازيلي المقعد الأخير فى البطولة.

وينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي أمام فلومينينسي البرازيلي، وفي حال تخطيه هذه المواجهة يواجه فلومينينسي البرازيلي، ليبتعد عن مواجهة بطل أوروبا.