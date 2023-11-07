نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. أزمة مراهنات صبحي وتعليق غريب من نجم الزمالك بشأن أزمة الثلاثي ومدرب شهير يشيد بـ "معلول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار التوك شو وأبرز التصريحات الأخيرة على الساحة الرياضية من نجوم الوسط الرياضي:

- أزمة فتوح تخيف الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك حالة قلق داخل النادي الأهلي، من التعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بعد أزمته الأخيرة".

واختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " توجد دراسة مؤخرا داخل القلعة الحمراء لموقف فتوح، قبل إتمام الاتفاق مع اللاعب، خاصةً أن هناك حالة تخوف من تكرار تصرفه داخل التتش".

وحسمت إدارة الزمالك مؤخرا، قرارها الأخير برحيل المدير الفني للفريق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد تراجع النتائج بشكل متواصل، وإسناد قيادة الأبيض إلى معتمد جمال.

- صبحي يرد على اتهامه بالمراهنة

وصرح محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: "أن كل ما يتردد ضده بشأن مشاركته في تطبيق المراهنات، غير صحيحة على الإطلاق.

وأختتم صبحي خلال تصريحات مع برنامج بلس "90" مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "حسبنا الله ونعم الوكيل في أي شخص يقوم بالتحدث عني بشكل خاطئ دون وجه حق، وأي حد معاه حاجة ضدي يخرجها".

وكانت إدارة القلعة البيضاء، قد قررت توقيع عقوبة على ثلاثي الفريق، محمد صبحي، وأحمد فتوح، ومصطفى الزناري، بعرضهم على البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

تعليق غريب من نجم الزمالك السابق بشأن عرض ثلاثي الفريق للبيع

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الفترة الحالية تحتاج إلى للم الشمل داخل فريق الزمالك للحفاظ على الاستقرار.

وقال يونس في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "يجب أن تحكم اللوائح إدارة الزمالك وليس الجماهير، ويجب ألا يكون أذن مسئولي الزمالك مع الجماهير".

وتابع:"التقطيع في لاعبي الزمالك غير مقبول، لان هذا القوام هو الذي يكمل الموسم لنهايته".

وأكمل:"أرفض فكرة الاندفاع والهجوم الكبير على اللاعبين على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بها شياطين".

وواصل:"صبحي وفتوح كانوا بكيا وقت التجديد للزمالك، وصبحي كان بيبكي وقت الإعارة من الزمالك".

منذر الكبير: معلول يملك مواصفات عالمية وكنت قريب من تدريب المصري البورسعيدي



أكد التونسي منذر الكبير المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول من أفضل العناصر التونسية ويقدم الكثير مع النادي الأهلي، منذ انضمامه له من الصفاقسي التونسي.

وأضاف منذر الكبير: "عندما كنت مدربًا للرجاء المغربي، كنت على تواصل مع نادي المصري البورسعيدي ورئيس النادي، وكان هناك شبه اتفاق ولكن لم تكلل للنجاح".

وقال: "عندما كنت مدرب للمنتخب التونسي، كنت على متابعة للدوري المصري بسبب بعض اللاعبين التونسيين، وأرى أنه من أقوى الدوريات في إفريقيا".

وتابع مدرب تونس السابق: "مسيرة علي معلول مع النادي الأهلي مميزة للغاية وقدم الكثير لناديه وساهم هو وزملائه بالفوز بالألقاب على كل المستويات، ومردوده ممتاز ومتواصل على مدار 7 سنوات كاملة".

واختتم الكبير: "اللاعب وحده هو من يحدد موعد إعتزاله ولكن من وجهة نظري يعطي 4 سنوات مقبلة على الأقل وهو لاعب بمواصفات عالمية".