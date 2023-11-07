نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي القادمة أمام بيراميدز في دوري نايل والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

ويسعى فريق الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، لتعويض تراجع نتائج الفريق خلال مواجهاته السابقة في المسابقة المحلية.

وخسر فريق الإسماعيلي أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

- موعد مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفًا على نظيره بيراميدز، على ملعب استاد الدفاع الجوي، الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، حققها الفريق من فوز وتعادل و4 هزائم، سجل مهاجمو الإسماعيلي 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

- القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي القادمة ضد بيراميدز في دوري نايل

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.