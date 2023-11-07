نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام ضمك في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي السعودي لمواجهة ه‍امة أمام نظيره ضمك، ضمن منافسات دوري روشن السعودي نسخة 2023/2024.

ويحتل فريق الأهلي السعودي، المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يحتل فريق ضمك السعودي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

- موعد مباراة الأهلي ضد ضمك في دوري روشن السعودي

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفا على نظيره ضمك، في المواجهة التي يستضيفها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

تنطلق مباراة الأهلي ضد ضمك مساء الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر، في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية SSC مباراة الأهلي ضد ضمك، ومباريات دوري روشن السعودي، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من المحللين الرياضيين.