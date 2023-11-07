محرز يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها، مواجهة الأهلي السعودي ضد ضمك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

حقق فريق الأهلي فوزًا هامًا أمام نظيره الرياض بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما الجولة الماضية، بعد الهزيمة القاسية أمام الهلال السعودي في الكلاسيكو، ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك في دوري روشن السعودي

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي السعودي، بقيادة الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، مباراته ضد ضمك بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي - فهد الحمد - ريان حامد - عبد الله العمار.

في خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - جابري فيجا.

خط الهجوم: ماكسيمان - فراس البريكان - رياض محرز.