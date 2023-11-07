نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره فريق ستاد ريمس يوم السبت المقبل وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب ستاد ريمس مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق ستاد ريمس المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره فريق ستاد ريمس في بطولة الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.