شاهد مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت القادمة في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت بقيادة النجم المصري مصطفى محمد لمواجهة نظيره فريق ميتز يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن الفرنسي.

موعد مباراة نانت القادمة في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

وتقام مباراة فريق نانت ضد نظيره فريق ميتز يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم على ملعب الفريق الأخير.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 14 نقطة، فيما يحتل فريق ميتز المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

وتنقل أحداث مباراة فريق نانت ضد نظيره فريق ميتز يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.