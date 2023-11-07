نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024.. ما مركز مصطفى محمد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم 2023-2024 برصيد 25 نقطة وذلك بعد مرور 11 جولة.

ويأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، فيما يحتل فريق موناكو المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

ويتواجد فريق نانت الذي يلعب له النجم المصري مصطفى محمد في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم 2023-2024 قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية عشر:-

– في المركز الأول فريق نيس برصيد 25 نقطة.

– في المركز الثاني فريق نادي باريس سان جيرمان برصيد 24 نقطة.

– في المركز الثالث فريق موناكو برصيد 23 نقطة.

– في المركز الرابع فريق نادي ريمس برصيد 20 نقطة.

– في المركز الخامس فريق نادي ليل برصيد 19 نقطة.

– في المركز السادس فريق نادي بريست برصيد 15 نقطة.

– في المركز السابع فريق نادي لوهافر برصيد 14 نقطة.

– في المركز الثامن فريق نادي نانت برصيد 14 نقطة.

– في المركز التاسع فريق نادي مارسيليا برصيد 13 نقطة.

– في المركز العاشر فريق نادي لنس برصيد 13 نقطة.

– في المركز الحادي عشر فريق نادي رين برصيد 12 نقطة.

– في المركز الثاني عشر فريق نادي ستراسبورج برصيد 12 نقطة.

– في المركز الثالث عشر فريق نادي مونبيلييه برصيد 11 نقطة.

– في المركز الرابع عشر فريق نادي تولوز برصيد 11 نقطة.

– في المركز الخامس عشر فريق نادي لوريان برصيد 11 نقطة.

– في المركز السادس عشر فريق نادي ميتز برصيد 10 نقاط.

– في المركز السابع عشر فريق نادي كليرمونت برصيد 6 نقاط.

– في المركز الثامن عشر فريق نادي ليون برصيد 4 نقاط.