موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة المارد الأحمر ضد نظيره سيراميكا كليوباترا في اللقاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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