نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.. من يقود الهجوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سيعتمد عليه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم -ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، وكهربا.

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