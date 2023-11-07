نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من المتصدر؟.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، عقب انتهاء الجولة السادسة للبطولة، والتي شهدت العديد من المفاجآت.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

وشهدت مباريات الجولة السادسة للدوري العديد من المفاجآت، حيث تلقى الزمالك وبيراميدز وفيوتشر هزيمة ليشتعل الصراع مبكرًا على صدارة ترتيب المسابقة المحلية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي برصيد 13 نقطة.

فيما يأتي فريق مودرن فيوتشر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024

1-بيراميدز 13 نقطة.

2- فيوتشر 12 نقطة.

3- زد 12 نقطة.

4- الاتحاد السكندري 11 نقطة.

5- إنبي 10 نقاط.

6- طلائع الجيش 10 نقاط.

7- الاهلي 9 نقاط.

8- المصري البورسعيدي 9 نقاط.

9- الزمالك 8 نقاط.

10- الجونة 8 نقاط.

11- بلدية المحلة 8 نقاط.

12- سموحة 8 نقاط.

13- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط.

14- الإسماعيلي 4 نقاط.

15- فاركو 4 نقاط.

16- الداخلية 4 نقاط.

17- البنك الاهلي 3 نقاط.

18- المقاولون العرب نقطتان.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.