نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية؛ جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.

تقام اليوم الإثنين مباراة خيتافي ضد قادش في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024

1-جود بيلينجهام - ريال مدريد 10 أهداف

2- أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد 7 أهداف

3- ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد 7 أهداف

4- جيرارد مورينو - فياريال 7 أهداف

5- انتي بوديمير - أوساسونا 6 أهداف

6- أرتيم دوفبيك - جيرونا 6 أهداف

7- ميكيل اويارزابال - ريال سوسييداد 6 أهداف

8- ألكسندر سورلوث - فياريال 6 أهداف

9-روبرت ليفاندوفكسي - برشلونة 5 أهداف

10- خوسيلو - ريال مدريد 5 أهداف

11- تاكيفوسا كوبو - ريال سوسييداد 5 أهداف

12- بورخا مايورال - خيتافي 5 أهداف

13- بريان سرقسطة - غرناطة 5 أهداف

14٠-هوجو دورو - فالنسيا 5 أهداف

15- ويليان خوسيه - ريال بيتيس 5 أهداف

16- إينياكي ويليامز - أتلتيك بيلباو 5 أهداف

17-سيرجيو أريباس - ألميريا 4 أهداف

18- أبدون براتس - ريال مايوركا 4 أهداف

19-فيدات موريكي - ريال مايوركا 4

20• لويس سواريز - ألميريا 4 أهداف

ومن الجدير بالذكر أن مبارايات الدوري الإسباني تنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.