نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية؛ جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وتقام اليوم الإثنين مباراة توتنهام وتشيلسي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي 11 هدف

2- هيونج مين سون - توتنهام 8 أهداف

3 - محمد صلاح- ليفربول 8 أهداف

4 -ويلسون - نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5 - جارود بوين - ويستهام يونايتد 7 أهداف

6 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد 6 أهداف

7 - براين مبيومو - برينتفورد 6 أهداف

8 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون 6 أهداف

9 - دوجلاس لويز - أستون فيلا 5 أهداف

10 - ايدي نكيتا - آرسنال 5 أهداف

11 - إيفان فرجسون - برايتون 5 أهداف

12- أولي واتكينز - أستون فيلا 5 أهداف