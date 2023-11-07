نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة أمام الوحدة في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي موعد مباراة النصر القادمة أمام الوحدة في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة لهذه المباراة التي يترقبها الجمهور في كل مكان.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي الوحدة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي لهذه النسخة 2023-2024.

موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

ويلعب نادي النصر مباراته ضد نظيره نادي الوحدة مساء السبت المُقبل والموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الوحدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة وأبها في الدوري السعودي

وخصصت مجموعة قنوات اس اس سي السعودية لمهمة نقل مباراة الوحدة ضد أبها والتي ستقام السبت المقبل كونها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات دوري روشن للمحترفين.