نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. جاهزية السولية وضم لاعب بروسيا وموقف قفشة من المباراة القادمة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

جاهزية عمرو السولية للمباراة القادمة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الرابعة من عصر الأربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتماثل اللاعب عمر السولية للشفاء من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية، وشارك في المران الجماعي للفريق من الأمس، ويبقى قرار مشاركته في المباريات المقبلة، بناءا على وجهة نظر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر.



موقف أفشة من المشاركة في مباراة سيراميكا

وقع مدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي قفشة، وذلك عقب اعتراضه على تبديله أثناء مباراة الأهلي أمام فرق المقاولون العرب في الجولة الماضية.

وقدم اللاعب اعتذار رسمي للجهاز الفني لفريق الأهلي، وكذلك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب بشكل طبيعي خلال المباريات المقبلة، وبداية من مباراة سيراميكا كليوباترا.

الأهلي يضم لاعب بروسيا

نجح فريق الكرة للناشئين بالنادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب وليد محمد علي لاعب فريق بروسيا العاشر من رمضان، مواليد 2008.

واستطاع فريق الأهلي للناشئين ضم اللاعب وليد علي صاحب الـ15 عاما، من أجل دعم الفريق في الفترة المقبلة، وإعداد اللاعب للفريق الأول.



الأهلي يعلن قائمة المونديال

أعلن فريق كرة اليد بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق المتجهة ناحية المملكة العربية السعودية، وذلك لخوض بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2023".

وضم المدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي ديفيد ديفيز 20 لاعبا في بعثة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وجاءت القائمة على النحو التالي:



إبراهيم المصري، أحمد عادل، أحمد خيري، عبدالرحمن فيصل، عبدالعزيز إيهاب، سيف فوكس، أحمد راضي، إسلام راضي، عمر سامي، محمد مجدي. عبدالرحمن طه، عبدالرحمن حميد، محمد إبراهيم، أحمد سيسا، عمر كاستيلو، محسن رمضان، ياسر سيف، نبيل شريف، محمد لاشين، محمود جدو.