نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد أبها في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد أبها في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة وذلك عقب بحث واهتمام الجمهور بهذه المباراة من قبل الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

ويلتقي نادي اتحاد جدة مع نظيره نادي أبها وذلك ضمن منافسات بطولة الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2023-2024.

موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

وتأتي مباراة الاتحاد مع أبها في العاشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين للنسخة الجارية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد ضد أبها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل أحداث مباراة اتحاد جدة مع أبها عبر قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الرسمي لمباريات بطولة دوري روشن للمحترفين.