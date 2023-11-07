نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره فريق شاختار الأوكراني، يوم غدًا الثلاثاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره فريق شاختار الأوكراني، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.