نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ويتواجد بوروسيا دورتموند في المجموعة السادسة رفقة كلًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ميلان الإيطالي، وبوروسيا دورتموند، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- باريس سان جيرمان، 6 نقاط.

2- نيوكاسل يونايتد، 4 نقاط.

3- بوروسيا دورتموند، 4 نقاط.

4- ميلان، نقطتين.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة النارية المرتقبة بين بوروسيا ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل الفريق الألماني.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة مباراة الفريق الألماني ونظيره الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات التشامبيونزليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sports 3 HD، بتعليق "علي محمد علي".