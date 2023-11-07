نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة أمام التعاون في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة الهلال القادمة أمام التعاون في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة لأحداث هذه المباراة.

مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره نادي التعاون في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2023-2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي موعد مباراة الهلال القادمة أمام التعاون في دوري روشن السعودي الذي يشهد صراعًا قويًا على الصدارة من أجل الحفاظ على فرص المشاركة في البطولات التي يتأهل لها المربع الذهبي.

موعد مباراة الهلال والتعاون

ومن المقرر أن يواجه نادي الهلال نظيره نادي التعاون ضمن منافسات الجولة الثلاثة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك في اليوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون

وسيتم نقل أحداث مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي عبر مجموعة قنوات اس اس سي السعودية الناقل الحصري لمباريات البطولة.