نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان القادمة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نوفر لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية موعد مباراة ميلان القادمة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة، والتي يبحث عنها متابعي ومشجعي الكالتشو في كل مكان.

موعد مباراة ميلان القادمة أمام ليتشي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ليتشي مساء السبت القادم الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة ميلان وليتشي مساء السبت، عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 عبر نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

التردد هو 11526.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500

معامل التصحيح هو 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 عبر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد هو 11804

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500