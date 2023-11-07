نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرارات صادمة من الزمالك ضد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن اعتذار ثنائي الفريق لن يغير من قرار مجلس الإدارة بعرض الثلاثي للبيع.

وتحدث سالم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس: "اعتذار صبحي والزناري لن يغير من قرار الزمالك وعرضهم للبيع نهائي ولا رجعة فيه، وموقف اللاعبين من المشاركة سيتحدد بعد ظهور نتيجة التحقيق".

وتابع: "فتوح لم يحضر التحقيق وتم إبلاغ وكيله بضرورة حضور التحقيق في موعد لاحق، وإذا لم يحضر سيكون هناك قرارات أخرى تجاهه من قبل مجلس الإدارة".



واكمل: "قرار عرض فتوح للبيع ليس له علاقة بملف تجديده مع الزمالك، الأمر تأديبي من الدرجة الأولى وليس له أي علاقة بالأمور الفنية".

واستطرد: "فتوح من حقه التقدم بشكوى والمجلس أيضا من حقه اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوقه".

واختتم: "سعيد وفخور برد فعل جمهور الزمالك على قرارات مجلس الإدارة، وهذا يدل على أن طريقة تفكير الجمهور تغيرت واللاعب الذي لن يخرج عن النص هو الذي سيتم دعمه وتشجيعه".

وكان الزمالك قد أصدر قرار بإيقاف الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وتحويلهم للتحقيق وعرضهم للبيع، بسبب تركهم معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري.

وحضر ثنائي الزمالك محمد صبحي والزناري جلسة التحقيق فيما تغيب أحمد فتوح عن الحضور في مقر الزمالك.

وقدم محمد صبحي ومصطفى الزناري الإعتذار عن ما بدر منهما أثناء جلسة التحقيق، وكان هناك رغبة من قِبل اللاعبين لتقديم الإعتذار بشكل شخصي لرئيس نادي الزمالك حسين لبيب ولكنه رفض لحين ظهور نتيجة التحقيق.