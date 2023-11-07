نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق في الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف بعض لاعبي النادي الأهلي من الاستمرار مع الفريق أو رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عدم حصولهم على فرص مشاركة مع الفريق.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: تواصل وكيل أعمال اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مسئولي القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية للشكوى من تجاهل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاعب وعدم منحه الفرصة للمشاركة في المباريات ".

وأضاف: جاء تواصل وكيل محمد الضاوي كريستو مع الأهلي بسبب امتلاك اللاعب عدة عروض محلية مصرية وأخرى تونسية للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير على سبيل الإعارة.

يذكر أن كريستو لا يشارك مع النادي الأهلي خلال الفترات الماضية، حيث يريد اللاعب الحصول على فرصة أو الخروج للعب في نادي اخر.