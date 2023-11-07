سيف زاهر يكشف حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات لضم حارس الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج" ملعب أون تايم "على قناة" أون تايم سبورت":" لا توجد مفاوضات والطريق مسدود في المفاوضات بين الأهلي ومحمد صبحي والأهلي لا يحتاج لحارس مرمي ويتملك أكثر من حراس مرمى مميزين".



يتواجد في النادي الأهلي أكثر من حارس مرمى هما محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف لذلك لا توجد رغبة في النادي الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.



موعد مباراه الأهلي وسيراميكا كليوباترا



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد المقاولون العرب.