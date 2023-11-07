نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحظى موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقناة الناقلة، باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي الكرة الساحرة في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ميلان مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة ميلان وباريس سان جيرمان عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وباريس سان جيرمان

وستنقل أحداث مباراة ميلان وباريس سان جيرمان، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، ويمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس على نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.