رحلة من النجومية إلى الذكريات.. محمد أبو تريكة يحتفل بعيد ميلاده الـ 45

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أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم السابع من نوفمبر، محمد محمد محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني وأسطورة الكرة المصرية والإفريقية السابق، بعيد ميلادهُ الـ 45.

نشأتـهُ

وُلد محمد أبو تريكة في 7 نوفمبر 1978، في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، بدأ حياته كطفل في أسرة بسيطة، عندما بلغ سن الـ 12 عامًا، انضم إلى نادي الترسانة وشارك في فريق الناشئين، انتقل بعد ذلك إلى الفريق الأول عندما كان في سن الـ 17، وهذا خلال فترة مشاركة الشواكيش في دوري المظاليم.

مشواره مع الترسانة

كان لـ أبو تريكة دور كبير في صعود فريق الترسانة للدوري الممتاز عام 2000، وأحرز 23 هدفًا كهداف لدوري القسم الثانى، ليصبح هدّاف الفريق لمدة عامين متتاليين.

خلال موسم 2001-2002، لعب تريكة مع الترسانة في الدوري الممتاز، وفي هذا الموسم أحرز 6 أهداف ساهمت فى استمرار الشواكيش ببطولة الدوري الممتاز.

أبو تريكة في الترسانة

أكمل تريكة في الموسم التالي مسيرة تألقهُ وأحرز سبعة أهداف وقاد فريقهُ بنجاح للبقاء في الدوري مرةً أخرى.

في موسم 2002-2003، أحرزَ أبو تريكة 11 هدفًا في الدوري رغم أنه لاعب خط وسط، لتبدأ وسائل الإعلام تُلقي بعض الضوء عليه.

بداية رحلة نجاح ملحمية.. انتقال أبو تريكة إلى النادي الأهلي

موسم 2003-2004، استطاع أبو تريكة في النصف الأول من الموسم أحراز 3 أهداف، حتى جاءت اللحظة التاريخية له في موسم الانتقالات الشتوية في يناير 2004، حيث انتقل إلى النادي الأهلي وانضم أبو تريكة للأهلي مُقابل 450 ألف جنية، ليبدأ بعد ذلك رحلتهُ الناجحة مع القلعة الحمراء.

انتقال أبو تريكة للنادي الأهلي

انضمام أبو تريكة إلى النادي الأهلي وجهود محمود الخطيب

في عام 2003 حاولت بعض الأندية مثل إنبي والزمالك التعاقد مع الماجيكو، ولكن رغبته وجهود محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي في ذلك التوقيت، تمكن النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال أبو تريكة إلى صفوفه بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

رقم 22

اختار أبو تريكة أن يرتدي رقم 22 مع النادي الأهلي، حيثُ روى نجم الأهلي أنه أثناء توقيع عقود انتقاله للفريق الأحمر، قام بأداء العمرة فإذا به أثناء وجوده في المدينة المنورة وخروجه من أحد الأبواب وجد عليه الرقم 22، فقرر أن يرتدي ذلك الرقم مع نادي القرن الأفريقي.

محمد أبو تريكة

بدأ أبو تريكة مشوارهُ الكروي مع النادي الأهلي في مباراة طنطا، في كأس مصر، شهدت هذه المباراة إحرازه هدفين، كان النادي الأهلي وقتها يُعاني من خسائر مُتكررة سواءً على الصعيد المحلي أو الافريقي.

تجربة احترافية قصيرة

كان لـ أبو تريكة تجربة احترافية قصيرة مع فريق بني ياس الإماراتي عام 2013، ولكن رُغم قِصر التجربة استطاع تحقيق بطولة كأس الخليج للأندية ذلك العام.

أبو تريكة في نادي بني ياس الإماراتي

تألق أبو تريكة في أول ظهور له بقميص الأهلي

وقع تريكة أول بصماته خلال مباراة القمة التي خسرها الأهلي 2-1، حيثُ أحرز تريكة هدف الأهلي بعد مروره الرائع من بشير التابعي نجم الدفاع حينها، ليسكنها شباك عبد الواحد السيد.

حُقبة ذهبية للأهلي في الدوري المصري.. تألق أبو تريكة وزملاؤه

ساهم أبو تريكة مع زملاؤه ليتوج النادي الأهلي ببطولات الدوري بدءًا من موسم 2004-2005 حتى وقت اعتزالهُ، وبفضل الجيل الذي قادهُ أبو تريكة، محمد بركات، وعصام الحضري، وعماد النحاس، ووائل جمعة، ومحمد شوقي وعماد متعب، وغيرهم من النجوم الذي قادهم المدير الفني الأفضل لجماهير النادي الأهلي مانويل جوزيه.

النادي الأهلي - الجيل الذهبي

تألق أبو تريكة في الساحة الإفريقية والمشاركات الدولية

على الصعيد الإفريقي، حققَ أبو تريكة مع الجيل الذهبي للأهلي 5 بطولات دوري أبطال إفريقيا، ليصبح النادي الأكثر حصولًا على الأميرة الأفريقية حينها، وتأهل لكأس العالم للأندية في 5 مناسبات (4 باليابان، ومرة بالمغرب)، وحققَ إنجاز بالتتويج المركز الثالث بعد أداء مُشرف أمام انترناسيونال البرازيلي، وحصدَ لقب هداف تلك البطولة بـ 3 أهداف، وتحقق النادي الأهلي أيضًا المركز الرابع في بطولة 2012.

محمد أبو تريكة

لحظات تاريخية في الدوري المصري.. 24 بطولة في رصيد أبو تريكة مع الأهلي

حصدَ أبو تريكة مع الأهلي:

الدوري المصري، 7 مرات.

الكأس المصري، مرتان.

كأس السوبر المصري، 6 مرات.

دوري أبطال إفريقيا، 5 مرات.

كأس السوبر الإفريقي، 4 مرات.

الوصول لكأس العالم للأندية، 5 مرات.

ليصبح إجمالي ما حصدهُ مع الأهلي 24 بطولة.

محمد أبو تريكة

محطات تألق تاريخي.. إنجازات تهديفية لا تُنسى لـ أبو تريكة

يُعد أبو تريكة هو اللاعب المصري السابع الذي يدخل نادي المئة برصيد 105 هدف.

اللاعب الأكثر تهديفًا في تاريخ بطولة دوري أبطال افريقيا برصيد 33 هدف.

اللاعب الأكثر تهديفا لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم برصيد 12 هدفًا.

اللاعب الأكثر تهديفًا للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية.

ثاني أكثر لاعب تهديفًا في تاريخ لقاءات القمة بين ناديي الأهلي والزمالك برصيد 13 هدفًا.

احتل المركز العاشر في قائمة هدافي العالم لعام 2008 التي يصدرها الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم بعد أن كان في المركز الـ 22 وذلك بعد أن ارتفع رصيده إلى 11 هدفًا دوليًا خلال شهر نوفمبر 2008.

ثالث أفضل هدافي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بالمشاركة مع ليونيل ميسي والبرازيلي دينيسلون برصيد 4 أهداف.

بطل شعبي ولاعب مميز في عيون العالم وإفريقيا

أكثر لاعب شعبية في العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) مرتين على التوالي عام 2007 وعام 2008.

أكثر لاعب يحصد جائزة الكاف لأفضل لاعب إفريقي داخل القارة، 4 مرات (2006-2008-2012-2013).

اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 11 مباراة (بالمشاركة مع وائل جمعة).

حوادث أثرت في مسيرة أبو تريكة

تعاطفًا مع غزة

نال أبو تريكة "أشرف بطاقة صفراء" في تاريخ الكرة المصرية، كما وصفتها الصحافة حينها، وكان ذلك بعد أن كشف جملة كتبها أسفل قميص المنتخب "تعاطفًا مع غزة" وذلك أثناء القصف الإسرائيلي المستمر على لقطاع غزة.

محمد أبو تريكة

استاد بورسعيد

إن حادثة بورسعيد الذكرى السيئة في ذاكرة أبو تريكة، وجميع جمهور الأهلي، ولكن تأثر لاعبو الأهلي بعد اقتحام الجماهير لأرض الملعب، وراح ضحية تلك الأحداث 72 من مشجعي النادي الأهلي من الأولتراس، ليُنادي بعد ذلك اللاعبين وعلى رأسهم أبو تريكة بحقوق من رحلوا ضحايا من تلك الأحداث.

يوم مذبحة بورسعيد

وفاة عبدالوهاب

كان الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر للمنتخب المصري والنادي الأهلي، هو أحد اللاعبين المقربين من أبو تريكة، وحينما توفي بعد سقوطه المفاجئ أثناء مران الأهلي بملعب مختار التتش بمقر الأهلي في الجزيرة، داوم أبو تريكة على الاتصال بأسرته ووالدته، التي كانت دائمة الثناء على أبو تريكة وتواصله الدائم معها ومساعدتها.

وداع الأسطورة.. لحظة اعتزال محمد أبو تريكة

اعتزالـهُ

بعد أحداث ستاد بورسعيد السيئة في فبراير 2012، قرر الأسطورة محمد أبو تريكة وقتها اعتزالهُ لعب كرة القدم، وليس هو وحده بل أعلن عماد متعب ومحمد بركات قرار مماثل، ولكن مع مرور الوقت وبالنظر إلى إلتزام النادي بمشاركته في المباريات الأفريقية، قرر أبو تريكة التراجع عن هذا القرار واستئناف تدريباته.

محمد أبو تريكة

وفي نوفمبر 2013، بعد خسارة فرصة مصر للتأهل إلى كأس العالم 2014 أمام منتخب غانا، أعلن أبو تريكة عن نيته في الاعتزال نهائيًا، هذا الإعلان أثار محاولات من قِبل مسؤولي النادي الأهلي لإقناعه بالتراجع عن هذا القرار، وبعد بعض المحاولات، قرر اللاعب أن يكون مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2013 في المغرب، حيث أعلن اعتزالهُ نهائيًا في مساء يوم 18 ديسمبر 2013.

في يناير 2014، أتى إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ليمنح أبو تريكة هذا اللقب، مما جعلهُ أول لاعب كرة قدم يفوز بجائزة رسمية بعد اعتزالهُ اللعب، وتم تسليم هذه الجائزة له في لاغوس في 9 يناير 2014.

محمد أبو تريكة - جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

عقب الاعتزال

اتخذ أبو تريكة من تحليل المباريات على الفضائيات، وكذلك دراسة الإدارة في ألمانيا، مسارًا له عُقب اعتزاله كرة القدم، ليكون دائم الظهور في الأحداث الكُبرى من المباريات يتابعها ويحللها لجمهوره، وكانت البداية من خلال مونديال البرازيل 2014، وأشتهر حاليًا بكونه ضمن فريق التحليل لقنوات بي إن سبورتس لدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي.

عيد ميلاد سعيد لـ أمير القلوب