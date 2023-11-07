نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان مواجهة هامة وقوية أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان المتوقع أمام باريس سان جيرمان

واستقر ستيفانو بيولي المدير الفني للروسينيري على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان حيث ضم كل من:

المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالاباريا- كالولو- توموري- هيرنانديز

خط الوسط: موسى- كرونيتش- ريجنديرز

خط الهجوم: بوليسيتش- جيرو- لياو.

موعد مباراة ميلان وباريس سان جيرمان

وتقام أحداث مباراة ميلان وباريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشهر الحكم صافرة بداية مباراة ميلان وباريس سان جيرمان عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب