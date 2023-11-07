نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. معتمد يقود التدريبات وموقف صبحي من المراهنات وبن شيخة يدخل القائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

معتمد يتولى تدريبات الفريق

تولى المدرب معتمد جمال مسئولية القلعة البيضاء الفنية كمدرب عام، وقائم بأعمال المدير الفني خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقاد معتمد تدريبات الفريق اليوم الاثنين على ملعب عبد الحميد اللطيف أبو رجيلة، وذلك في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة فريق بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر الأربعاء المقبل.

وحرص جمال على عقد جلسة خاصة مع جميع اللاعبين، وذلك من أجل تحفيزهم على الفوز، والصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر.



موقف صبحي من المراهنات

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك المواقع الرياضية أزمة الحارس محمد صبحي لاعب فريق الزمالك، واتهامه بالتلاعب في نتائج مباريات فريقه، نظرا لارتباطه بأحد مواقع المراهنات.

ورد الحارس محمد صبحي على هذه الأخبار، عبر برنامج "كورة كل يوم" قائلا: "من العيب تردد هذا الكلام ولا أعلم عنه شيئا".

وتابع: "علاقتي بالموقع والسوشيال ميديا محدودة، وتركيزي دائما مع فريق الزمالك".

واختتم: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، هل من الممكن أن أترك الأهداف تدخل في مرمى فريقي".



بن شيخة يدخل دائرة المرشحين

دخل المدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

ويعول مسؤولو القلعة البيضاء على خبرات المدرب الجزائري داخل القارة السمراء، ومعرفته بكافة التفاصيل الكروية، داخل البطولات القارية.

يذكر أن بن شيخة نجح في تحقيق الفوز على فريق الأهلي، وذلك في آخر محطاته التدريبية مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وتوج ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري.



سيدات الزمالك يتخطوا هليوبوليس

نجح فريق الكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على فريق هليوبوليس، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة الشهيد أحمد منسي بنادي الزمالك.

وجاءت المباراة في إطار الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة دوري السلة للسيدات.

ويقع فريق سيدات الزمالك لكرة السلة في المجموعة الثانية، بجوار كل من:

سبورتنج، سموحة، الزهور، الطيران، هليوبوليس أكتوبر، المقاولون العرب.