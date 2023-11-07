نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفقة تبادلية ضخمة مع بيراميدز".. الشناوي يقترب من العودة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تواصل إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، منافشة ملف التعاقدات الجديدة والراحلين عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ووضعت إدارة الملف الكروي داخل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، بعض اللاعبين تحت المراقبة تمهيدا لرحيلهم عن الفارس الأبيض.



- اقتراب الشناوي من الزمالك

وصرح محمد مراد الناقد الرياضي:" أن محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، ليس له علاقة بموضوع المراهنات وان ما يتردد خطأ جملة وتفصيلا، ولا يصح الحديث عنه".

وواصل مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "محمد صبحي حارس دولي وبالتالي على إدارة نادي الزمالك، تقديره ماديًا خاصةً أن هناك لاعبين تحصل على راتب أكثر منه".

وأردف محمد مراد: "أحد المسؤولين تواصل مع صبحي خلال الساعات الماضية وبعد أزمته، وطالبه بتجديد عقده ولكن المقابل المادي لم يكن مُرضي"

وأختتم محمد مراد: "كان هناك حديث بين ناديي بيراميدز والزمالك، لإجراء صفقة تبادلية برحيل صبحي وعودة أحمد الشناوي، وحارس الفارس الأبيض أقرب للرحيل".