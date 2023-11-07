نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميلان اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في كل مكان لانطلاق أحداث مباراة باريس سان جيرمان وميلان ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان

واختتم فريق ميلان الكروي الأول تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميلان

ومن المنتظر أن يعتمد لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان على التشكيل الآتي لمواجهة ميلان:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز

وسط الملعب: وارين زاير إيمري - مانويل أوجارتي - فيتينيا

وفي الهجوم: لي كانج إن - راندال كولو مواني - كيليان مبابي