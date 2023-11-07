نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رجع الساعات يا لبيب".. مرتضى منصور يتهم مجلس الزمالك بالسرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية برئاسة حسين لبيب، على عودة الاستقرار من جديد داخل القلعة البيضاء، وحل بعض القضايا التي تهدد مصير الفريق الأول لكرة القدم في جميع المسابقات.

- مرتضى منصور يتهم لبيب والزمالك

وتحدثت ملك موسى الناقدة الرياضية، عن تفاصيل هامة في محضر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، بعد كسر غرفته.

وواصلت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " جاء محضر مرتضى منصور، يتضمن فقدان 40 ألف دولار، و50 ألف جنيه، و22 ألف يورو".

وأختتمت: " كما آكد أيضًا عدم وجود عدد 2 ساعة رولكس ذهب واحدة مينا زرقاء والثانيه اللون الاسود، و2 لاب توب، وشاشة 75 بوصة، بالإضافة إلي منقولات اخري وبعض المستندات الهامة".