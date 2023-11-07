الرياضة

"رجع الساعات يا لبيب".. مرتضى منصور يتهم مجلس الزمالك بالسرقة

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أحمد جودة - القاهرة -  

تعمل إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية برئاسة حسين لبيب، على عودة الاستقرار من جديد داخل القلعة البيضاء، وحل بعض القضايا التي تهدد مصير الفريق الأول لكرة القدم في جميع المسابقات.

- مرتضى منصور يتهم لبيب والزمالك

وتحدثت ملك موسى الناقدة الرياضية، عن تفاصيل هامة في محضر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، بعد كسر غرفته.

وواصلت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " جاء محضر مرتضى منصور، يتضمن فقدان 40 ألف دولار، و50 ألف جنيه، و22 ألف يورو".

وأختتمت: " كما آكد أيضًا عدم وجود عدد 2 ساعة رولكس ذهب واحدة مينا زرقاء والثانيه اللون الاسود، و2 لاب توب، وشاشة 75 بوصة، بالإضافة إلي منقولات اخري وبعض المستندات الهامة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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