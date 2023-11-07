نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثماني مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في دوري أبطال آسيا، وتعد أبرز مواجهات اليوم، مبارتا النصر السعودي ضد الدحيل القطري، والعين الإماراتي ضد الفيحاء السعودي.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا

كاواساكي ضد باثوم يونايتد – في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

شاندونغ تايشان ضد انشيون – في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

كايا ضد يوكوهاما مارينوس – في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

جوهر ضد أولسان – في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

نادي آهال ضد باختاكور – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

استقلال دوشنبه ضد برسبوليس – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

العين ضد الفيحاء – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدحيل ضد النصر – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها، كما يتم إذاعتها أيضًا على قنوات بي إن سبورتس القطرية.