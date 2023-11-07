هل اقترب مدرب تونس السابق من قيادة الزمالك؟.. "منذر الكبير يفجر قنبلة"

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أحمد جودة - القاهرة -



فجر منذر الكبير المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، مفاجأة كبرى حول ما يتردد بشأن وجود مفاوضات قريبة، لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك في الموسم الحالي، بعد إقالة أوسوريو في الأيام السابقة.

- حقيقة اقتراب منذر الكبير من الزمالك

وصرح منذر الكبير المدير الفني السابق للمنتخب التونسي:" أنه قد تلقى مؤخرا العديد من العروض لتولي تدريبهم خلال الفترة المقبلة، وبعض الأندية في الدوري المغربي والتونسي والجزائري والإماراتي".

وواصل الكبير خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامي أمير هشام ببرنامج "+90" على قناة النهار: "الزمالك لم يتواصل معي حتى الآن لتولي مهمته، وإذا تم التفاوض معي سوف أناقش العرض بكل تأكيد بل وهقبلع فورًا خاصةً أنه اسم كبير بالقارة الإفريقية".

وأردف منذر الكبير: "الزمالك لديه شعبية وجماهيرية عريقة ولاعبين على أعلى مستوى، سواء شيكابالا أو زيزو أو حمزة المثلوثي، وبالطبع تولي مهمته شرف لأي مدرب، والزمالك يستحق مكانة أفضل".

واختتم: "كان هناك بعض المحاولات مباشرة وغير مباشرة، لتولي قيادة تدريبهم من ثلاث أو أربع أندية بالدوري المصري، ولكن كنت غير مستعد في ذلك الوقت".