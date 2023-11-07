نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة يونج بويز اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.. هالاند يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا نظيره يونج بويز السويسري مساء اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل يونج بويز المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد الفوز في لقاء وخسارة مباراتين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ويونج بويز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، ناثان آكي، جون ستونز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، دوكو، جوليان ألفاريز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد يونج بويز مساء اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها.