نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يفتح النار على أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علَقَ نصر ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق، على أزمة ثلاثي الأبيض "المتمرد" أحمد فتوح، مصطفى الزناري، والحارس محمد صبحي بعد خروجهم من قائمة الفريق لمباراة زد بالجولة السادسة من الدوري والتي خسرها القلعة البيضاء بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وحدد مجلس إدارة النادي اليوم التحقيق مع ثلاثي الفريق بعد مغادرتهم معسكر النادي.

وقال نصر ابراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمو": ما فعله أحمد فتوح على وجه الخصوص لم يكن متوقعًا، وفوجئت من تمرده وخروجه من معسكر الزمالك قبل مباراة زد والتي انتهت بخسارة الأبيض بنتيجة 1-2.

وتابع: في النهاية أؤيد قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بشأن إيقاف اللاعب وزملائه، فالكيان أكبر من أي لاعب أيًا كان إسمه".