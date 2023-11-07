نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة جديدة تضرب مفاوضات الأهلي وفتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، على حسم صفقة من العيار الثقيل، والخاصة بأحمد فتوح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وقررت إدارة القلعة البيضاء في الفتره الأخيره، عرض أحمد فتوح للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تصرف اللاعب الأخير، وتركه معسكر الفريق قبل مواجهه زد بالدوري المصري الممتاز.

- أزمة فتوح تخيف الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك حالة قلق داخل النادي الأهلي، من التعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بعد أزمته الأخيرة".

واختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " توجد دراسة مؤخرا داخل القلعة الحمراء لموقف فتوح، قبل إتمام الاتفاق مع اللاعب، خاصةً أن هناك حالة تخوف من تكرار تصرفه داخل التتش".

وحسمت إدارة الزمالك مؤخرا، قرارها الأخير برحيل المدير الفني للفريق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد تراجع النتائج بشكل متواصل، وإسناد قيادة الأبيض إلى معتمد جمال.