نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بوروسيا ونيوكاسل في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق بوروسيا دورتموند ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وستذاع مباراة فريق بوروسيا دورتموند ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورتس 3 أتش دي، بتعليق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين في دوري الأبطال قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط هو الأخر.