نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بورتو ضد رويال أنتويرب اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق بورتو البرتغالي ضد نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة وملعب اللقاء.

موعد مباراة بورتو ورويال أنتويرب في دوري الأبطال

ويستعد فريق بورتو لمواجهة نظيره رويال أنتويرب، اليوم ثلاثاء 7 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق بورتو ضد نظيره رويال أنتويرب، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب الدراجاو.

القنوات الناقلة لمباراة بورتو ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

وستذاع وستلعب مباراة فريق بورتو ضد نظيره رويال أنتويرب، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي.

ترتيب الفريقين في دوري الأبطال

ويحتل فريق بورتو حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد رويال أنتويرب في المركز الرابع دون نقاط.