نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق.. رضا عبد العال يكشف رأيه من إيقاف ثلاثي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، بقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إيقاف الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري، والحارس محمد صبحي.

وجاءت قرارات مجلس الزمالك على هامش خروجهم من معسكر الأبيض الخاص بمباراة زد والتي خسرها الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيدء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو": قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشأن الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري، ومحمد صبحي، قرارات صائبة وتاريخية ولم تحدث من قبل.

وتابع: لأول مرة أجد الزمالك يتخذ قرارات لمصلحة الكيان، دون وضع اعتبار لأي لاعب أيًا كان إسمه، وأطالب الجماهير البيضاء بدعم المجلس ومساندة القرارات.