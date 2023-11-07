نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتمكن من الحفاظ على صدراة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على نتائج مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وتمكن فريق الهلال من الحفاظ على صدارة جدول ترتيب البطولة بعد الفوز على الفتح بثنائية نظيفة. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024 بعد انتهاء مباريات الأسبوع 12 وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء الأسبوع 12 من البطولة. وجاء جدول ترتيب بطوله الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:_ • أعتلي فريق الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة. • وحل فريق النصر في المركز الثاني برصيد 28 نقطة. • وجاء فريق التعاون في المركز الثالث برصيد 25 نقطة. • ويحتل فريق الاهلي المركز الرابع برصيد 25 نقطة. • المركز الخامس الفتح 23 نقطة. موقف فريق الإتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كريستيانو رونالدو

• المركز السادس الاتحاد 21 نقطة.

• المركز السابع الاتفاق 21 نقطة.

• المركز الثامن الوحده 16 نقطة.

• المركز التاسع الفيحاء 15 نقطة.

• المركز العاشر الشباب 15 نقطة. موقف فريق ضمك في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

• المركز الحادي عشر ضمك 14 نقطة.

• المركز الثاني عشر أبها 13 نقطة.

• المركز الثالث عشر الطائي 11 نقطة.

• المركز الرابع عشر الرياض 11 نقطة.

• المركز الخامس عشر الخليج 10 نقاط.

• المركز السادس عشر الأخدود 7 نقاط.

• المركز السابع عشر الحزم 7 نقاط.

• المركز الثامن عشر الرائد 6 نقاط. كريستيانو رونالدو يحتل صدارة الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر قائمة الهدافين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدف. ويحل ميتروفيتش لاعب الهلال في المركز الثاني برصيد 9 أهداف. وجاء مهاجم النصر تاليسكا في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.